Dai disagi del tram ai parcheggi in Santa Viola: intervista alla presidente del Borgo-Panigale | VIDEO

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

"Voglio dirlo con chiarezza: i cantieri sono sempre un problema e da questo punto di vista ci aspettano anni impegnativi. I cittadini e gli esercizi commerciali avranno dei disagi e per questo volevo ringraziarli". La presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli fa il punto della situazione che riguarda e riguarderà quello che è il rione più esteso e periferico di Bologna.

Tante le questioni commentate ai microfoni di BolognaToday: i lavori dellla linea rossa del tram che ormai hanno raggiunto le aree residenziali, ma anche altre opere in corso di realizzazione (non senza problemi) come il nuovo ex Mercato Santa Viola, fino ai bisogni sollevati dai residenti stessi dai servizi per la fascia più anziana fino alla marginalità giovanile.

Continua a leggere su BolognaToday.it