Autista con il secondo "lavoro" arrestato fuori dalla Sala Slot

Quando ha visto l'auto dei carabinieri si è agitato, attirando il controllo ed è finito in manette. L'uomo, 44enne di origine napoletana, ieri sera, è sceso dall'auto ed è entrato in una sala slot a Borgo Panigale per incontrarsi con un'altra persona, ma alla vista dell'auto del radiomobile ha cercato di "svicolare", è stato quindi fermato e perquisito. Nelle tasche sono state rinvenute 22 dosi di cocaina in confezioni termosaldate, una quantità più che sufficiente per un arresto per possesso di droga ai fini di spaccio.

Controllo anche in appartamento

I militari però hanno voluto approfondire e hanno controllato anche la sua abitazione ad Anzola Emilia: ci avevano visto giusto, tanto che sono stati trovati 4 etti cocaina e 350 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione, bustine di plastica e una termosaldatrice per confezionare le dosi.

Il 44enne che di mestiere fa l'autista, ma ha diversi precedenti anche per spaccio, è stato arrestato ed è in carcere in attesa di convalida.

Altri interventi per droga

Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri hanno arrestato un cittadino senegalese 28enne: per il giovane, già processato per spaccio, era stato prescritto il divieto di dimora in città, ma i militari lo hanno visto nuovamente in via del Guasto (zona universitaria). Il giudice, vista la violazione, ha quindi disposto l’aggravamento della pena con la detenzione in carcere.