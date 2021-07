Borgo Panigale, furti in serie nelle cantine: ladri arrestati dalla Polizia

La Polizia ha arrestato due uomini per tentato furto aggravato in concorso. In seguito a diverse segnalazioni di furti avvenuti nel quartiere Reno-Borgo Panigale, gli agenti del commissariato Santa Viola hanno organizzato un servizio di osservazione in borghese. Ieri, 26 luglio, alle 18.30 un residente li ha avvicinati riferendo di due persone sospette nei pressi di uno stabile di via Monterumici.

I poliziotti hanno chiamato i colleghi per cinturare la zona e, entrati nell'androne del palazzo, hanno trovato un uomo, cittadino serbo di 30 anni, che accampava vaie scuse per giustificare la sua presenza. Controllando le cantine, gli agenti hanno sorpreso il presunto complice, cittadino romeno di 34 anni, che ne aveva già aperte tre, portando via diverse taniche di olio.

Entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza, sono stati riconosciuti inoltre come gli autori di un altro furto con modalità simili, messo a segno il 17 luglio in Piazza Bonazzi, a Borgo Panigale.

