"Prove da Jocker": furgone impazzito semina il panico durante l'assemblea

Accelerazioni e sgommate a tutta velocità alle sbarre anti terrorismo a Borgo Tossignano, la sera del 5 luglio scorso, nel corso della “Plenaria dei Consigli Comunali della Valle del Santerno”.

I Carabinieri, presenti come di prassi, sono intervenuti per rintracciare l'autista di un furgone che aveva superato la distanza di sicurezza durante l'assemblea e lo hanno inseguito sulla strada Provinciale “Selice Montanara Imolese”. Vistosi tallonato, è sceso dal mezzo, abbandonandolo sulla carreggiata ed è fuggito per i campi.

Ispezionato dai Carabinieri, il veicolo, un Peugeot Boxer, è risultato intestato a una 61enne ferrarese, la quale, contattata dai militari, ha riferito che il mezzo era in uso al figlio 30enne, anche lui residente nel ferrarese.

All’interno del veicolo, i Carabinieri hanno trovato una maschera integrale in lattice raffigurante “Jocker”, il malefico rivale di Batman, portato recentemente sul grande schermo da Joaquin Phoenix, oltre a una borsa da lavoro contenente degli attrezzi da scasso.

Il finto furto

Al tutto va aggiunto che poco prima di mezzanotte, i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un 72enne italiano, residente a Borgo Tossignano, che ha riferito di aver soccorso un giovane semi nudo che aveva suonato al citofono per chiedere aiuto, a seguito del furto del proprio furgone avvenuto nei pressi del Fiume Santerno, dove si era recato per farsi un bagno. All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Fontanelice, però, è emerso che quel giovane “derubato” in realtà fosse il 30enne ferrarese ricercato, il quale aveva simulato il furto per evitare di essere rintracciato e accusato.

Un Carabiniere lo ha quindi riconosciuto. Accompagnato in caserma, il giovane ferrarese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna dai Carabinieri della Stazione di Fontanelice per i una sfilza di reati: resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e simulazione di reato. Inoltre, il 30enne è stato sottoposto dai Carabinieri anche alle sanzioni amministrative per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga: produrre rumori molesti durante la circolazione, circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, inottemperanza all’alt di funzionari o agenti e circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità. La patente di guida è stata ritirata.