Chiama i Carabinieri per una lite ma ha 12 piante di marijuana in casa: denunciato

Un uomo di 54 anni, residente a Borgo Tossignano, è stato denunciato per produzione e coltivazione di stupefacenti.

L’uomo ha chiamato i Carabinieri in seguito ad una lite avvenuta con un altro uomo all’interno della propria abitazione. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno placato il litigio ma, prima di andare via, hanno avvertito uno strano odore. Subito dopo, i militari hanno scoperto dodici piante di marijuana che l’uomo coltivava nella sua abitazione. Il 54enne è stato denunciato per produzione e coltivazione di stupefacenti.