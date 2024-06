Dato per disperso nei boschi, era caduto in un dirupo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Vigili del fuoco nella serata di ieri hanno battuto sentieri e zone boscose di Borgo Tossignano, alla ricerca di un anziano disperso, trovato fortunatamente ai margini di un sentiero, in un piccolo dirupo, in via Rocchetta. L'uomo, 78enne, dopo una caduta non era riuscito a risalire quindi era stato dato per disperso.

Le squadre dei distaccamenti di Fontanelice e di Imola, una volta individuato l'anziano, lo hanno recuperato con le cosiddette "tecniche SAF", le procedure e le attrezzature per i soccorsi in altezza, profondità e ambienti alluvionali.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che, una volta verificate le condizioni cliniche, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Imola.