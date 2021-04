Medicina, si cerca il 58enne Boris: non dà più sue notizie dal 31 marzo

L’ultimo contatto telefonico il 31 marzo intorno alle 13, poi Boris, 58enne di Medicina ha fatto perdere le sue tracce. Del caso si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

Occhi verdi, capelli rasati, al momento della scomparsa indossava un giubbotto da moto. E sarebbe salito proprio in sella alla sua Honda CN 250, blu scura, targata FG 082199, per non far più ritorno a casa.

Come si legge sul sito del programma Rai, avrebbe mandato un messaggio su whatsapp alla figlia dicendole che sul cruscotto della macchina avrebbe trovato una lettera scritta per lei. Starebbe attraversando un momento di difficoltà e potrebbe avere bisogno di aiuto. Ha con sé il cellulare, che risulta spento, e i documenti