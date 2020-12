Borracce del Comune ai bambini: saranno tutte sostituite

Borracce ritirate e sostituite gratis. Ha deciso così il comune di Bologna in merito a un difetto di fabbricazione dei contenitori, donato ai bimbi delle scuole primarie per incoraggiare all'uso dell'acqua pubblica e per ridurre l'utilizzo delle bottigliette di plastica.

La decisione segue la segnalazione di un genitore che aveva ritrovato dei filamenti di rivestimento interno. "Un evento, ha spiegato il fornitore, che non si era mai verificato in precedenza e di cui è difficile stabilire una causa precisa". Del pari non si può escludere -fa sapere Palazzo D'Accursio- che questo difetto "si riproponga in altre borracce e quindi ha offerto al Comune di Bologna la disponibilità a ritirare tutti i contenitori già distribuiti e quelli ancora in giacenza per sostituire completamente la fornitura senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione".

Per questo le famiglie che hanno ricevuto la borraccia sono invitate a restituirla a scuola entro lunedì 21 dicembre. Alla segnalazione del genitore se n’era aggiunta nel frattempo un’altra su un totale di 3064 borracce consegnate.