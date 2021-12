Borse di studio 2021: da Regione coperture fondi per tutti

Cresce il numero di iscritti e di conseguenza aumentano le richieste. Ma l'Emilia-Romagna riesce anche quest'anno a confermare la copertura al 100% delle domande di borse di studio da parte di studenti universitari. Per l'anno accademico 2021-2022 sono 26.400 gli studenti idonei che riceveranno il contributo, in denaro e servizi. Sembrano così alle spalle le criticità degli anni scorsi, quando a fronte di molte richieste viale Aldo Moro non riuscì a soddisfare tutte le richieste, criticità superate poi con interventi successivi.

La Regione ha stanziato per quest'anno 102 milioni di euro, in aumento rispetto ai 97 milioni dell'anno scorso. Nel dettaglio: 36 milioni di euro arrivano dal fondo nazionale, grazie anche alla quota premiale prevista (l'Emilia-Romagna è seconda dietro al Lazio); 39 milioni sono risorse dirette della Regione; 26 milioni vengono dalle tasse studentesche (in crescita rispetto ai 23 dell'anno scorso); un milione di euro è stanziato dagli Atenei emiliano-romagnoli.

"Al di là della cifra è un segnale importante di sinergia", commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Salomoni, oggi in conferenza stampa. Aumentano le borse di studio e i costi da sostenere, perchè cresce il numero di iscritti. Gli Atenei dell'Emilia-Romagna superano infatti i 169.000 studenti quest'anno, con un incremento soprattutto dei fuorisede. Tra i destinatari di borse di studio il 51% viene da fuori Emilia-Romagna, contro il 45% dell'anno scorso, mentre il 12% è pendolare. "A conferma che le nostre città sono tornate attrattive", sottolinea Salomoni, ricordando che quest'anno non sono previste le borse di studio speciali istituite per l'emergenza Covid, che consentiva di seguire i corsi anche da casa propria mantenendo il contributo di Ergo, l'agenzia regionale per il diritto allo studio. (San/ Dire)