Al via i bandi ER.GO per le borse studio universitarie

Al via le domande per le borse di studio e servizi abitativi per gli studenti e le studentesse universitarie dell’Emilia-Romagna per l’anno accademico 2023/2024. Per fare domanda - solo online attraverso la piattaforma di ER.GO www.er-go.it - c’è tempo da martedì 4 luglio fino al 31 agosto (per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che richiedono l'alloggio la scadenza è anticipata a giovedì 10 agosto).

Le novità del nuovo bando

Rispetto all’anno scorso, fa sapere la Regione, “vengono incrementati dell’8,1% gli importi minimi della borsa di studio e sono confermate le maggiorazioni del 15% per gli studenti in condizioni di maggiore disagio economico e del 20% per le studentesse che si iscrivono alle lauree Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)”. Confermata anche l’anticipazione al 10 novembre del pagamento della prima rata alle matricole, così come sarà innalzato da 300 a 500 euro il contributo per il servizio di ristorazione a favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito previsti per la borsa di studi (ma con Indicatori Isee o Ispe superiori alle soglie fissate). Infine, aumentano i posti letto messi a disposizione da ER.GO, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna: 3.723 su tutto il territorio, 167 in più rispetto all’anno accademico 2022/2023.

Salomoni: "Garantiremo 100% borse a beneficiari"

“Anche in una situazione emergenziale come questa, ci impegniamo a garantire il 100% delle borse ai beneficiari, confermando il diritto allo studio come prioritario nel programma di mandato della Giunta”, spiega l’assessora regionale all’Università, Paola Salomoni. “Grazie allo straordinario lavoro dei nostri Atenei - aggiunge Salomoni - l’Emilia-Romagna si conferma molto attrattiva e come Regione facciamo la nostra parte per incrementare le borse di studio, a partire da quelle per le famiglie meno abbienti e per le studentesse delle lauree Stem che scontano ancora, purtroppo, una presenza ridotta. Sono poi in fase di studio iniziative rivolte a studentesse e studenti colpiti dall’alluvione, che contiamo di mettere in campo a breve insieme ad ER.GO.”