Borseggio sul bus: la polizia locale restituisce portafoglio all'anziana

Due donne sono state arrestate dalla polizia locale di Bologna con l'accusa di avere borseggiato un'anziana 81enne. E' successo l'altro giorno a bordo del bus 13, nella tratta tra Borgo Panigale e Santa Viola.

La signora è stata avvicinata da due donne. Gli agenti della Polizia Locale, a bordo del mezzo in borghese per un servizio anti-borseggio, hanno notato la scena e seguito le due, nel frattempo scese repentinamente dal bus. Le manette sono scattate dopo che gli agenti hanno visto le presunte ladre gettare un portafoglio all’interno di un cancello. A questo punto, le giovani sono state entrambe bloccate, il portafoglio recuperato e restituito all’anziana residente poco distante, risultata completamente ignara dell’accaduto. Portate davanti al giudice per la direttissima, l’arresto è stato convalidato.