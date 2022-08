Perdono l'orientamento nel bosco di Cerelia: il Soccorso alpino li guida

Un'escursione nel bosco, poi l'allarme nel pomeriggio di lunedì 29 agosto, quando due amici escursionisti 33enni, di Bologna e San Giovanni in Persiceto, si sono addentrati nella zona boschiva di Cerelia, sull'Appennino bolognese, e hanno perso l’orientamento.

Nessun sentiero segnalato quindi non riuscivano a far ritorno alla base di partenza, dove avevano parcheggiato l'auto. Sono però riusciti a mettersi in contatto, prima con la centrale operativa dei carabinieri di Modena e successivamente con i carabinieri di Vergato che hanno attivato la stazione del Soccorso alpino Rocca di Badolo.

Fortunatamente, i due amici, in contatto con i soccorritori che li hanno supportati e dato indicazioni su come muoversi, sono riusciti a trovare la strada. Ad attenderli i soccorritori che hanno constatato il loro buono stato di salute.