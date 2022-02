Bosco tagliato a Monterenzio, la replica: "Alberi da tempo a rischio su case e strade"

Piante "per la maggior parte malate e seccaginose" e "riscontrate problematiche di schianto di alcuni alberi di significative dimensioni direttamente sugli immobili". Sono questi i motivi che, insieme ad altre considerazioni, hanno portato all'abbattimento del bosco sulla facciata est del Monte Pelucco, nella frazione Ca' di Bazzone di Monterenzio.

A dettagliare circa la decisione presa dall'ente competente, è la stessa Unione dei comuni Savena-Idice, che in una nota ricostruisce il contesto attorno al quale è maturata l'operazione.

"A suo tempo questa Unione -si legge nella nota- autorizzò esclusivamente il taglio di circa 20 piante pericolanti sulle case sottostanti, mentre un intervento più ampio avrebbe dovuto coinvolgere il bosco nel suo complesso".

"Taglio scelta inevitabile"

Infatti, dopo diverse valutazioni, si è concluso che "un taglio di diradamento selettivo degli esemplari deperienti avrebbe causato il probabile ribaltamento delle piante sane rilasciate, in quanto il bosco risultava composto da piante piuttosto squilibrate che mal avrebbero sopportato il repentino isolamento".

Di qui la decisione di autorizzare il taglio, che per l'unione "costituisce, così configurato, una mitigazione del precedente rischio di schianto di alberature di grandi dimensioni anche sulla viabilità comunale e garantisce lo sviluppo naturale del bosco nel tempo". Sempre nella relazione autorizzativa, vi è anche il vincolo di sopperire con una piantumazione autonoma fino a 3800 piante qualora le piante sopravvissute non dovessero attecchire.

Non ci sarebbero nemmeno rischi di carattere idrogeologico, poiché "non risultano perimetrati dissesti nella Carta Geologica dell’Emilia-Romagna e l’intervento non prevede estirpazione delle ceppaie o altro movimento di terreno eccetto lo spianamento della viabilità rurale già esistente e cartografata".