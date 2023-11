Picchiava la compagna davanti ai bambini, ennesimo caso di violenza di genere nel Bolognese

Picchiava la compagna davanti ai due figli piccoli. Poi, una sera del 14 ottobre, aveva chiamato i genitori di lei dicendo che l'avrebbe ammazzata. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza di genere nel Bolognese. Da tre anni un 39enne marocchino perpetrava aggressioni fisiche, psicologiche ed economiche nei confronti di una ventenne sua connazionale, che è riuscita a sottrarsi appena in tempo alle botte e ha chiamato il 112.

Labbra tumefatte e lividi sul collo. È stata trovata così dai militari, quando hanno raggiunto l'abitazione. In attesa dei soccorsi del 118 è stato immediatamente attivato il "Codice Rosso" che tutela le donne vittime di violenza. Cinque giorni dopo l'aggressione, quando ha sporto denuncia nei confronti del compagno e ha raccontato la sua triste storia: da tre anni l'uomo la vessava con aggressioni psicologiche e fisiche, aveva l'esclusiva gestione dell'economia della famiglia e le aveva persino vietato di frequentare amici e i social network e decidere come vestirsi. La notte dell'ultima aggressione, la ragazza aveva provato a fuggire dall'appartamento, ma lui l'aveva raggiunta e trascinata di nuovo in casa. Lì aveva ricominciato a prenderla a calci.

Nei confronti del 39enne, ora indagato per maltrattamenti e lesione personale aggravata, è stata emessa unn'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Bologna, con l'applicazione del braccialetto elettronico.