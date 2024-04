Botte e minacce alla madre, minorenne finisce in comunità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Minacce, insulti e botte. Così un ragazzo minorenne avrebbe reso un inferno la vita della madre, che, durante l’ennesimo litigio in casa, avrebbe persino colpito con un pugno causandole cinque giorni di prognosi. Finché la donna non si è rivolta ai carabinieri e ha denunciato il figlio. Da lì è partita l’indagine della compagnia di Bologna Indipendenza che alla fine hanno applicato nei confronti del giovane la misura di custodia cautelare del collocamento in comunità.

Tutto è iniziato a gennaio, quando la madre ha raccontato ai militari che non era più in grado di sopportare lo stile di vita pieno di angoscia che il figlio aveva creato in casa perché non voleva sottostare alle regole famigliari. Ingiurie, minacce e percosse erano all’ordine del giorno. Del delicato caso si è occupata la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, con il gip che ha accolto la richiesta del pm disponendo nei confronti del presunto responsabile l’applicazione del collocamento in comunità.