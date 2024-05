Botte, minacce e tentata rapina fuori la scuola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Botte, minacce e il tentativo di rapina. Nel mirino due minorenni, che hanno raccontato tutto alle famiglie. Da qui l'allerta ai Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena che, al termine di un’attività investigativa, hanno denunciato due ragazzini, ritenuti i presunti autori dell'aggressione.

Secondo le ricostruzioni dei militari, due studenti minorenni hanno raccontato di essere stati minacciati e picchiati da due coetanei poco dopo le 8:30 nei pressi di un Istituto superiore della zona. Le vittime hanno riferito di essere stati avvicinati da altri due studenti, uno dei quali ha tentato di scipparli. Proprio mentre la vittima ha cercato con tutte le forze di trattenere il borsello, l’altro aggressore si sarebbe avvicinato da dietro afferrandolo per il collo e cercando di spingerlo con l’intenzione di fargli perdere l’equilibrio e facilitare l’operato del complice. Nel frattempo, l’amico della vittima, ha cercato per quello che ha potuto di aiutare il malcapitato, aiutandolo a liberarsi. Così entrambi sono riusciti a scappare via.

E' di ieri la notizia della denuncia di un altro giovanissimo, ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un coetaneo sul bus mentre andava a scuola.