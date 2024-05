Pestaggi tra minori, pugni e manganellate: due nei guai

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato due studenti, un 14enne e un 15enne, alla Procura per i Minorenni di Bologna per lesioni personali.

Pugno in mensa

Il 14enne è stato denunciato dai Carabinieri di Medicina, nel corso di un’indagine avviata per risalire all’identità di un ragazzino che aveva sferrato un pugno a un compagno di classe, anche lui minore, nella mensa di una scuola. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato, è stato medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni: “Trauma facciale con frattura scomposta ossa nasali”.

Manganellata alla tempia

Il 15enne, invece, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Vergato, nel corso di un’indagine avviata per risalire all’identità di un ragazzino che aveva sferrato una violenta manganellata sulla tempia a un altro studente 17enne con cui aveva avuto una discussione davanti alla Stazione Ferroviaria di Vergato.

Incontri nelle scuole

Il numero di segnalazioni di minori tra i 14 e i 17 anni denunciati o arrestati nella Città metropolitana di Bologna "registra un incremento significativo nel biennio 2022-2023". Questo è quanto emerge dal rapporto 'Criminalità minorile e gang giovanili', realizzato dal Servizio Analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale.

Per arginare queste azioni di violenza minorile, purtroppo sempre più frequenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno incentivato gli incontri con i ragazzi delle scuole bolognesi, nell’ambito dei contributi alla formazione della cultura della legalità.

L’ultimo incontro è stato svolto dai Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza nel Liceo Ginnasio Statale Marco Minghetti di via Nazario Sauro. I militafi hanno fornito consigli anche sull’uso consapevole dei social network, della normativa a essi legata, dei danni provocati dalle sostanze stupefacenti e soprattutto, per restare in tema con i fatti di cronaca, sul rispetto verso il prossimo: "Una liceale particolarmente interessata alla legalità ha manifestato la volontà di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri" fa sapere l'Arma.