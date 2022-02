Botte e minacce, 22enne ubriaco arrestato al centro d'accoglienza

Un cittadino albanese di 22 anni è stato arrestato nella serata di ieri, 9 febbraio, e dovrà rispondere di una sfilza di reati, dal danneggiamento, alle percosse, al porto abusivo di armi.

A chiamare il 113 alle 23.30 sono stati gli operatori del centro di accoglienza Beltrame, in via Serra Zanetti. Un uomo aveva rotto un vetro e si era introdotto all'interno e quando è stato sorpreso ha aggredito gli operatori che quindi hanno chiamato la polizia.

Visibilmente ubriaco, per gli agenti non è stato facile identificarlo e accompagnarlo negli uffici della questura: ha infatti danneggiato la volante e la cella nella quale era stato rinchiuso. Infine è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento, violazione di domicilio, percosse, immigrazione irregolare, rifiuto di fornire le generalità e porto abusivo di armi, visto che era in possesso di un coltellino. Per l'ubriachezza, è stato sanzionato in via amministrativa. Il processo per direttissima è previsto per oggi.

