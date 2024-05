Via 500 bottiglie di birra: maxi-sequestro durante la festa per il Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Occasione ghiotta per i venditori abusivi quella della festa di ieri per la qualifica in Champions Legue del Bologna FC.

Il personale della Questura di Bologna - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e la Polizia Locale - sezione Commerciale, mentre erano in corso i festeggiamenti hanno trovato all’interno di un furgone parcheggiato in Piazza Roosevelt, 21 casse di birra da 33 cl di diverse marche, ciascuna delle quali contenente nr. 24 bottiglie in vetro, per un totale di 504 bottiglie, nonché un carrellino e una cassa in plastica utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse.

La merce è stata sequestrata a un cittadino italiano, sanzionato per commercio su aree pubbliche abusivo ai sensi dell’art. 28 in relazione all’art. 29 del Dlgs n 114/1998, con la pena della multa pari a 5.164 euro.