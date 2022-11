Bottiglie incendiarie rinvenute ad Anzola: l'azione fallisce, ma spunta una rivendicazione

Un incendio ad alcuni camion di distribuzione del punto cash and carry della Marr di Anzola. Questo è stato l'obiettivo di una azione notturna condotta con tutta probabilità da un gruppo di anarchici, risalente al 5 novembre scorso ma mai concretizzatasi, fino al rinvenimento di alcune bottiglie -come riportato dal Resto del Carlino- con liquido infiammabile proprio sotto ad altrettanti camion da parte di alcuni operai addetti al magazzino. Un incendio che, sebbene rivendicato su un sito di area anarchica, non ha mai avuto luogo, ma ha fatto scattare le indagini delle forze dell'ordine, che ora si stanno concentrando sulle immagini di sorveglianza, anche se è facile pensare che i soggetti abbiano agito a volto coperto e abbiano adottato tutte le precauzioni del caso per non farsi riconoscere.

L'azione in questione è stata resa nota solo qualche giorno dopo l'irruzione nel parcheggio del centro distribuzione, con la rivendicazione comparsa su diversi siti di area.

"La notte del 5 novembre 2022 -si legge- abbiamo incendiato alcuni camion della Marr. Marr è un’azienda da anni coinvolta nel rifornimento dei pasti di carceri e centri di espulsione per immigrati. Il suo profitto si regge sulla reclusione di migliaia di persone. Quello che abbiamo fatto è per tutti i pasti di merda che consegnano. È per tutte le persone che si ammalano a causa di un’alimentazione malsana nelle strutture rifornite da questa azienda. Ed è soprattutto per chi ha scelto di lottare in carcere, proprio rinunciando al cibo".

Area anarchica in agitazione: chi è Alfredo Cospito

Il riferimento è alla detenzione in regime di 41bis e di carcere ostativo di Alfredo Cospito, condannato all'ergastolo e ad altri anni di reclusione per un attentato incendiario senza feriti contro una sede dei carabinieri -che la Cassazione ha riformulato in strage volta ad attentare alla sicurezza dello stato- e per la gambizzazione dell'Ad di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi. In tuta Italia si stanno conducendo azioni di solidarietà nei confronti appunto di Cospito, che insieme ad altri quattro detenuti anarchici ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni della detenzione.