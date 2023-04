Un ring fra le case popolari: "La boxe è di tutti, per molti è un momento di rivalsa"

L'anno scorso è stato un grande successo e quest'anno si replica. La location non è casuale e la data (sembra) neppure: la spettacolare Corte Tre, tra i palazzoni delle Case popolari Acer (via Niccolò dall’Arca 34/B), 21 aprile, data della Liberazione di Bologna: è il Bolognina Boxing Camp, una serata dedicata non solo al pugilato, una ricorrenza celebrata anche con un ciclo di letture partigiane (a partire dalle ore 18:30), ma anche con banchetti di libri, musica e illustrazioni sulla Resistenza. Come ha spiegato Alessandro Danè, commissario tecnico Asd Bolognina Boxe: "Per noi la boxe è popolare perchè è di tutti e di tutte e storicamente viene dai luoghi popolari ed è un momento di rivalsa. Lo scorso anno c'erano oltre 1.500 persone con tanti inquilini affacciati alle finestre per sostenere e incoraggiare i pugili".

“Siamo felici di replicare questa esperienza dopo il successo davvero incredibile della prima edizione. - spiega il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi - “Abbiamo visto con quanto entusiasmo i nostri assegnatari hanno partecipato all’evento, facendo il tifo dai balconi e dalle finestre per i campioni di Bolognina Boxe, una delle quali è anche una nostra inquilina. Abbiamo quindi piacere di riproporre lo sport più popolare per definizione nelle corti delle case popolari, a maggior ragione in un giorno tanto simbolico per Bologna”.

Gli incontri sportivi della serata: si parte dalle 20

Alle ore 20:00 spazio ai pugili dell’Asd Bolognina Boxe che sfideranno avversari provenienti da tutta la regione, con ben 10 match di boxe olimpica. L’evento, patrocinato dal Comune di Bologna e dalla Federazione Pugilistica Italiana, vede il rinnovarsi della sinergia tra ASD BOLOGNINA BOXE e ACER, con il prezioso contributo di PLAT (Piattaforma di Intervento Sociale) e Ex Centrale.