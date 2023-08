"Una paralisi improvvisa. Così è iniziato il mio incubo. Salva grazie agli angeli del Maggiore"

Una normale giornata di lavoro che si trasforma in un inferno e che avrebbe potuto cambiare la vita di una giovane donna per sempre . La sua testimonianza, a lieto fine

Un giorno come gli altri, ma che di colpo si è trasformato in un incubo. Flaviana, 39enne segretaria in un centro estetico, mercoledì 26 luglio 2023 durante il suo normale turno di lavoro ha improvvisamente sentito il suo braccio paralizzarsi. Nessun sintomo particolare, o almeno che potesse far pensare a una conseguenza del genere: c'era un leggero dolore al braccio sinistro, ma per chi - come lei - frequenta la palestra e prende in braccio i figli, sarebbe potuto essere confuso con un banale dolore muscolare. Oggi 10 agosto 2023 Flaviana ha riacquistato la mobilità al braccio grazie a tre interventi all'ospedale Maggiore di Bologna e ha scoperto la causa di quell'improvvisa paralisi.

La paralisi

La mattina del 26 luglio dopo aver improvvisamente smesso di poter muovere il braccio Flaviana si è precipitata dal luogo di lavoro al pronto soccorso. Entrata in codice arancione, è subito stata presa i carico dai medici e dal personale sanitario. "Devo ringraziare il personale sanitario e quello del 118 per avermi subito presa in carico e aiutata". Ad assistere all'emergenza è stato l'operatore Enrico Iaquinta, che ha visto arrivare la paziente e ha subito notato il suo braccio immobile e - soprattutto - molto freddo: "Questi sintomi mi hanno fatto capire la gravità della situazione". Flaviana è entrata alle 10.25 in codice arancione ed è stata presa in carico dalla dottoressa Graziana Casaconditella. Il medico ha spiegato come la donna avesse i parametri stabili, ma che a livello del braccio non c'era flusso sanguinino. "Poteva esserci una trombosi. Così ho richiesto l'angiotac che ha confermato questa ipotesi anche considerando i sintomi descritti. La diagnosi ha richiesto un po' di tempo perché manifestazioni di questo tipo in una donna così giovane sono molto rare".

Per risolvere il problema, era necessaria una operazione. Così, neanche due ore dopo, Flaviana è stata portata in sala operatoria per risolvere in maniera più rapida possibile la trombosi del braccio e ripristinare il flusso. In due operazioni di emergenza, la donna ha visto rimuoversi due trombi che ostruivano il passaggio, uno a livello del polso, uno invece a livello della spalla. L'operazione - come in questi casi - si è trattata di implementare un "palloncino" in modo che si ristabilisse il normale diametro delle arterie per far passare il sangue.

L'intervento e la ricostruzione

A 5 giorni dall'intervento per eliminare i trombi nel braccio, alla donna è stato spiegato i motivi che hanno scatenato la paralisi. La causa è stata una costola cervicale in più presente presumibilmente sin da la nascita e di cui la 39enne non era a conoscenza. Questa - nel corso del tempo - ha schiacciato i vasi sanguini provocando le condizioni che hanno sviluppato i trombi e la paralisi.

Dato il quadro clinico e la paralisi del braccio, i medici hanno sottoposto Flaviana a un intervento per rimuovere la costola in più, ripristinare i vasi sanguini e cercare di ridare mobilità all'arto. Il terzo intervento è stato lunedì 31 luglio 2023 e ha coinvolto il dottor Paolo Teutonico, chirurgo vascolare dell'ospedale Maggiore e Michele Cappuccio, chirurgo vertebrale. In un operazione durata tre ore, i medici hanno prima rimosso la costola cervicale in eccesso, poi attraverso un innesto protesico hanno ripristinato l'integrità dell'arteria colpita dalle trombosi. La gestione anestesiologica è stata affidata alla dottoressa Barbara Bacer. Questo ha permesso a Flaviana di riacquistare la mobilità del braccio.

Il lieto fine

Oggi 10 agosto 2023 a due settimane dall'intervento, Flaviana potrà tornare a casa dalla sua famiglia con completa mobilità. Ovviamente, in seguito all'operazione è previsto un percorso di fisioterapia e la 39enne sarà seguita anche per i prossimi anni. Ma nonostante Teutonico spieghi come "nessun intervento dura per sempre, purtroppo", aggiunge anche che la signora ha ottime prospettive perché non succeda più niente del genere, avendo rimosso le cause biologiche che hanno portato alla paralisi.

Nell'incontro all'ospedale Maggiore Flaviana ha tenuto a ringraziare tutti i medici e gli infermieri che l'hanno seguita in questa brutta avventura a lieto fine. Anche Barbara Bacer ha spiegato come sia stato un lavoro di squadra: "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in equipe e grazie anche alla nostra primaria la dottoressa Albariccheo". Per la dottoressa Casacanditella, che per prima al pronto soccorso ha preso in cura la paziente: "Questo successo è stato merito di grandi sinergie da parte di tutti, abbiamo lavorato bene". Mentre l'operatore del 118 Iaquinta ha spiegato come: "La storia a lieto fine di Flaviana sia la dimostrazione dell'efficienza del nostro sistema sanitario e del ruolo importante di tutti i medici e infermieri".

