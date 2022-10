Due punti sulla via Emilia, Bologna e Modena unico brand turistico

Cibo, motori e sport, ma anche siti Unesco e festival culturali. Ora Bologna e Modena, già 'alleate' come mete turistiche, hanno anche un brand comune: due punti sulla via Emilia, sull'asse inclinato di 26 gradi proprio come sulla mappa geografica. L'essenzialissimo logo porta la firma dello studio Fm di Milano, che ha avuto come clienti anche il Mit, l'aeroporto di Doha e Frau.

L'incarico da 10.000 euro, a cui se ne aggiungeranno altri 14.000 per lo sviluppo del brand, è stato assegnato al termine di una gara con oltre ottanta candidature. Il logo, sotto il nome di "Bologna Modena Territories", farà il suo esordio a novembre alla fiera internazionale del turismo Wtm di Londra.

"Qualche anno fa sembrava impossibile che i nostri territori si parlassero, ma poi abbiamo visto che insieme avevamo un potenziale davvero forte", dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha partecipato alla presentazione in collegamento con Palazzo Re Enzo dove si trovava il collega modenese Giancarlo Muzzarelli. Il Covid, sottolinea il primo cittadino e metropolitano di Bologna, "è stato uno sprone ad investire su una idea diversa di turismo, guardando anche al territorio. Vogliamo lavorare insieme e non abbiamo paura di mischiarci. Sono convinto che con questo brand Bologna e Modena potranno promuoversi meglio nel mondo".

Per Muzzarelli il logo è un "ulteriore salto di qualità rispetto alla scelta di creare una destinazione turistica unica con Bologna. Insieme si è più forti nel promuovere territori straordinari". Modena, già al centro della scena negli ultimi tempi per le riprese del film di Micheal Mann su Enzo Ferrari, non si vuole più fermare. Del resto, oltre al boom dei turisti spagnoli, "gli americani sono tornati in massa e aumenta la permanenza media. Siamo tornati a livelli del 2019, spesso superandoli", come sottolinea il presidente del territorio turistico Bologna Modena, Mattia Santori. Del resto la consigliera metropolitana al turismo Barbara Panzacchi ricorda anche quella con Modena è ormai una "collaborazione a 360 gradi, che va oltre il turismo. Ora abbiamo a disposizione una unica aria vasta che era già attrattiva in precedenza".