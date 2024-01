All'arrivo nella sede della Regione Emilia Romagna a Bologna, la premier Giorgia Meloni è stata accolta dal presidio dei comitati che si oppongono contro la realizzazione dell'autostrada Cispadana e della bretella Campogalliano-Sassuolo. Giunti anche da fuori città, da anni gli ambientalisti osteggiano queste due grandi opere pensate per il trasporto merci su gomma e si battono per un'alternativa più ecologica come migliori infrastrutture ferroviarie.

"Abbiamo scritto una lettera a Giorgia Meloni e al ministro Matteo Salvini - dice Eriuccio Nora del comitato "No Bretella, sì mobilità sostenibile -. Le abbiamo chiesto di inaugurare una nuova era della mobilità in linea con i traguardi dell'agenda 2030 dell'Unione Europea aumentando i percorsi ferroviari che oggi sono insufficienti".

La Cispadana e la Campogalliano-Sassuolo sono opere che secondo Silvano Taglierini del "Coordinamento Cispadano No Autostrada" avranno un considerevole impatto ecologico ma anche economico: "Mentre tutto il resto di Europa va su treno, noi continuiamo a realizzare autostrade. Quando apriranno il secondo tunnel ferroviario del Brennero o noi siamo attrezzati per il trasporto sulla ferrovia o rischiamo di essere tagliati fuori dal punto di vista economico".