Briatore ricoverato per Covid, partecipò a partita con Mihajlovic

Impossibile sapere chi ha contagiato chi e quando, fatto sta che anche Flavio Briatore, patron del noto locale Billionaire di Porto Cervo in Sardegna, risulta ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano per una seria forma di coronavirus. Assieme al proprietario del locale almeno altre 52 persone tra dipendenti e ospiti risultano attualmente positivi.

Il 17 agosto scorso il Billionaire venne chiuso con una ordinanza del sindaco di Arzachena, scatenando le ire dell'imprenditore che si abbandonò a una severa critica via social. Sempre nel periodo di Ferragosto, lo stesso Briatore aveva postato una foto di una partita di calcetto tenutasi in un vicino hotel. Al match parteciparono anche diversi vip, tra cui Paolo Bonolis e Sinisa Mihajlovic, quest'ultimo poi risultato positivo dopo il rientro a Bologna, e da allora in isolamento.

"Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori" ha scritto in un post su Instagram la moglie di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, mentre la figlia Virginia ha pubblicato il responso sul tampone: negativo.