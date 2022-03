Furto al supermercato di bricolage, ma non vanno oltre le casse

Non è andata bene a due uomini di 41 e 32 anni, che ieri pomeriggio sono stati arrestati dai carabinieri per furto in un supermercato di bricolage in zona Roveri. I due sono stati bloccati dalla vigilanza con indosso circa 2mila euro di materiale elettrico. Risultati dall'identificazione come residenti a Napoli, a carico dei soggetti vi sono diversi precedenti anche giudiziari e specifici. Dopo i necessari accertamenti, entrambi i soggetti sono stati arrestati, la merce restituita.