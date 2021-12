Bronchioliti e sinciziale: la direttrice della pediatria del Maggiore spiega come riconoscerli, prevenirli e quando intervenire

Il reparto di pediatria dell'Ospedale Maggiore, così come ci ha spiegato la sua direttrice, la dottoressa Chiara Ghizzi, è affollato di bambini affetti da virus respiratori. Fra i genitori c'è un po' di ansia e da tempo si sente parlare con insistenza di virus respiratorio sinciziale (VRS), lo stesso che ha colpito la figlia di Chiara Ferragni e Fedez: "Il caso ha contribuito a far conoscere questo virus particolarmente impegnativo per i più piccoli (sotto l'anno di età), che può svilupparsi in bronchiolite per i 3/4 dei casi - spiega Ghizzi - ma che è solo una delle cause della bronchiolite. Non dimentichiamoci che i virus delle vie respiratorie sono diversi: rhinovirus, adenovirus, para influenzali...".

Non c'è ragione però, secondo la direttrice del reparto, di allarmarsi troppo. Piuttosto seguire qualche buona pratica per prevenire il ricovero e sapere quando è il caso di andare al pronto soccorso: "Sappiamo intanto che la mortalità è rarissima e che con quattro o al massimo cinque giorni di ricovero il bambino torna ad essere in salute come prima. E' noto come i bambini in età scolare siano naturalmente esposti ai virus e come crescendo sviluppino un'immunità: per i lattanti e i bimbi sotto l'anno il discorso è diverso ed è utile usare delle precauzioni".

Cosa fare e cosa no, quando è il caso di portare i piccoli al pronto soccorso e come evitare il contatto con i virus respiratori che possono arrivare alla bronchiolite? Il riconoscimento precoce del virus può fare la differenza?

La dottoressa Ghezzi ha cercato di chiarire alcuni aspetti. Tema neonati e lattanti: bisogna cercare di tenerli in ambienti sani ed evitare i luoghi affollati, dove potrebbero entrare a contatto con i virus. Usare la mascherina per l'accudimento se si sta loro molto vicini e lavarsi o igienizzarsi sempre le mani prima di toccarli. Se a casa ci sono fratelli e sorelle più grandi (sui quali il virus non ha effetti altrettanto seri) attenzione, perchè potrebbero contagiarli.

Le prime avvisaglie sono lo scolo nasale e dei colpi di tosse. Se il bimbo dorme e si alimenta normalmente non ci si deve preoccupare. Bene i classici lavaggi al nasino.

Se la rinite peggiora e subentra la febbre, che magari arriva anche a superare i 37.5°, allora è il caso di rivolgersi al proprio pediatra ed eventualmente ricorrere alle cure ospedaliere.