Quartiere Santo Stefano, bruciate nella notte bandiere italiana ed europea

Sono state bruciate questa notte le bandiere italiana ed europea nella sede del quartiere Santo Stefano. Se ne sono accorti i dipendenti comunali questa mattina all'apertura della sede che si trova all'interno del complesso del Baraccano. Quella italiana è risultata completamente bruciata, mentre quella europea solo parzialmente. Le due bandiere ieri erano esposte a mezz'asta per via del lutto nazionale a seguito della scomparsa dell'ex presidente del Consiglio e leader Dc Arnaldo Forlani, e quindi, ragionano in Comune, "erano forse un po' più raggiungibili del solito". Ignoti ancora i motivi del gesto.

"Denunciato quanto successo alle autorità"

“Sono francamente costernata da quanto trovato questa mattina all'apertura del quartiere. Bruciare le bandiere italiana ed europea mi pare un atto stupido oltre che un reato. Condanniamo con forza quanto successo, abbiamo provveduto a denunciare alle autorità quanto è successo”, fa sapere la presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole.