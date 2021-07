Morte Bruno Papignani: in Bonfiglioli la Fiom dedica un'aula

In occasione del secondo anniversario dalla morte dello storico leader sindacale Fiom regionale Bruno Papignani, la Fiom Emilia-Romagna ha comunicato l'intenzione di dedicare a Papignani la saletta sindacale nello stabilimento di Bonfiglioli Evo, dove Papignani era membro Rsu.

"Sono passati due anni dalla scomparsa del nostro segretario -si legge in una nota del sindacato- il ricordo fine a sé stesso non è un elemento che possa valorizzare la storia sindacale ed umana di Bruno". Quindi "il ricordo attraverso la valorizzazione delle sue vicende contrattuali, delle sua battaglie, della sua capacità di ascoltare, il suo amore per le relazioni ed i rapporti con le lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, sono il modo migliore per mantenere vivo il suo prezioso bagaglio esperienziale". Una piccola cerimonia per l'intitolazione avrà luogo lunedì 12 luglio, nel pomeriggio a partire dalle 15,30.