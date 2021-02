Addio al sindacalista Bruno Pizzica: "Anziani e persone fragili al centro del suo impegno"

È morto ieri sera, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il segretario dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna Bruno Pizzica: era stato ricoverato a fine dicembre dopo aver contratto il Covid e le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nelle ultime settimane

“Con la scomparsa di Bruno Pizzica la Cgil di questa regione perde un suo simbolo, un grande sindacalista che ha dedicato la lunga carriera alla tutela degli anziani e dei più fragili” scrive CGIL.

"Oggi per tutto il sindacato è una giornata di grande dolore, perché con la scomparsa di Bruno Pizzica viene a mancare un simbolo della Cgil di questa regione. Bruno era uno dei volti più conosciuti, un sindacalista di razza che ha ricoperto con autorevolezza e grande spessore culturale e politico ruoli importanti, da ultimo la guida dello Spi regionale, il sindacato dei pensionati - si legge nella nota - Proprio la tutela delle persone anziane e fragili è stata al centro del suo impegno sindacale, a maggior ragione in quest’ultimo periodo segnato dalla pandemia. E proprio il Covid se l’è portato via dopo un lungo ricovero. Piangiamo oggi un grande sindacalista e ci stringiamo al dolore di sua

moglie, la nostra compagna Antonella, e di sua figlia Sara".

"E' molto difficile dire addio a Bruno Pizzica. E' stato un protagonista del sindacalismo bolognese dove ha ricoperto diversi ruoli e in tutti è riuscito a portare le sue capacità e la sua umanità. Alla guida dello Spi dell'Emilia-Romagna stava lavorando intensamente sulla condizione delle persone anziane con la lungimiranza che l'ha sempre caratterizzato. Bologna perde una figura importante anche per l'impegno civile, a nome di tutta la giunta le mie più sentite condoglianze alla famiglia". Così il sindaco Virginio Merola.