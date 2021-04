Si apre una buca sulla carreggiata: viale Vicini chiusa al traffico

Viale Vicini chiusa al traffico da Porta San Felice a via Sabotino - viale esterno - a causa della rottura di una condotta idrica.

Come riferisce la Polizia Locale su twitter, il traffico è deviato su via Saffi e via S.Felice. Da via Tolmino deviato su via Timavo, eccetto residenti.

Sabato, 10 aprile, è stata la volta di via Castiglione, chiusa al traffico per allagamento.

Notizia in aggiornamento