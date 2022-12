Un 'buco' da 100 milioni nel bilancio del Comune, Li Calzi replica a Venturi: "Dati infondati"

Un "buco" da 100 milioni nel bilancio del Comune di Bologna? "Un dato del tutto infondato e un'affermazione di cui sommessamente ritengo che ci si debba assumera la responsabilità". Lo afferma l'assessora Roberta Li Calzi che oggi in Consiglio comunale, esaurito il dibattito tra i gruppi sul budget, ha ripreso la parola nell'aula di Palazzo D'Accursio per replica finale.

In particolare, lunedì, a parlare dei 100 milioni era stato Giulio Venturi della Lega. Il "buco" con cui deve fare i conti il Comune "non sembra di 40 milioni ma di 80- aveva affermato Venturi- vista la nota integrativa in cui l'assestato 2022 della spesa corrente è 740 milioni circa mentre il 2023 parte da 660 milioni. Come mai quindi 80 milioni in meno?". Il leghista parla poi di "un ammanco di entrate di 20 milioni per un totale di 100 milioni di euro che non ci è dato sapere come verranno recuperati".

L'assessore replica al consigliere: "Confusione tra preventivo e consuntivo?"

Li Calzi ha smentito con forza questa ricostruzione. "Di alcuni dati riportati in aula -ha riferito in aula la responsabile dei conti di Palazzo D'Accursio- non si comprende appieno quali siano i presupposti visto che non provengono dai documenti presentati e visto che anche in sede di commissione sono state fornite tutte le riposte puntuali alle richieste su dati e numeri di entrate e uscite".

Forse in alcuni casi "si è ritenuto di mescolare consuntivo di spesa 2022 e previsione di spesa 2023 -bacchetta l'assessora- desumendo quindi alcuni buchi che però non esistono. Come però dovrebbe essere a conoscenza di tutto il Consiglio, perchè enunciato più volte, il primo principio contabile dice che l'ente locale deve finanziare tutte le spese anche se solo probabili, quindi a bilancio dobbiamo prevedere entrate certe e spese anche se probabili". Detto ciò "nessuno, a partire dal sindaco Matteo Lepore, ha mai nascosto che si tratti di un bilancio difficile e complesso- continua Li Calzi- e da monitorare non certo perchè redatto in maniera superficiale o con poca competenza e coraggio, ma perchè lo scenario nazionale e internazionale è difficile e i cambiamenti possono impattare sul nostro come su tutti i bilanci".