"Buco" al carcere Pratello: "Emergenza totale, personale allo stremo"

"Emergenza totale" per FP CGIL di Bologna all'IPM, il carcere minorile del Pratello. La notizia di un buco scavato, scoperto durante una perquisizione, in una camera detentiva dell’Istituto "Operazione – sottolinea il sindacati – che ha sventato una più che probabile evasione. Si ricorda che l’Istituto non è nuovo a simili imprese da parte dei giovani ristretti e le sue pareti non sono così impenetrabili da scongiurare pericoli futuri".

Pochi giorni fa FP CGIL ha denunciato la situazione del personale di polizia penitenziaria "a cui saranno negati per carenze strutturali di organico i congedi ordinari nel prossimo mese di maggio e forse oltre. Si tratterebbe di diritti soggettivi incomprimibili che invece divengono carta straccia. Un personale che nonostante una situazione al limite del surreale, con un sovraffollamento divenuto sistemico per lo sciagurato raddoppio degli ospiti, continua a rispondere con grandissima professionalità, come l’operazione del rinvenimento sopra richiamata dimostra e a cui va tutto il nostro plauso incondizionato".

Situazione altrettanto grave anche al carcere dell Dozza anche presso la Casa Circondariale di Bologna "dove il sovraffollamento della struttura ha raggiunti cifre stabilmente vicine agli 850 detenuti, in una sempre più fatiscente e degradata situazione logistica. Dove gli eventi critici sono all’ordine del giorno" sottolinea il sindacato.

Condizioni "al limite del collasso -- denunciano - Il personale è ormai stremato. Nonostante tutto continua a prestare il proprio servizio dimostrando uno spirito di attaccamento e una professionalità fuori dall’ordinario. La FP CGIL non smetterà di essere al loro fianco e non si stancherà di denunciare questa situazione sempre più fuori controllo. Ci si appella alle autorità preposte per esortarle al coraggio della decisione e dichiarare finalmente per entrambi lo stato di emergenza e agire di conseguenza con l’adozione di misure alternative ad ampio raggio e immissione di risorse straordinarie".

"Non è più tempo di nascondere la testa sotto la sabbia da parte dell’Amministrazione centrale e del Dicastero competente. Ormai il personale di polizia penitenziaria è al limite dello sfinimento, logorato dal tamponare situazioni che vanno ben oltre i propri compiti d’Istituto. Non si può pensare che gli Istituti vengano gestiti senza personale, con solo 10 educatori e fondi sempre più scarsi in una struttura sempre più consunta. A proposito il PNRR alla Dozza chi l’ha visto?"