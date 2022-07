Si rompe tubo a Bologna: Budrio e Castenaso senza acqua per una notte

Notte senz'acqua per i comuni di Budrio e Castenaso. A partire dalla tarda serata di ieri una rottura alle tubature della rete idrica avvenuta in via dell'Industria, periferia Est di Bologna, ha avuto pesanti effetti su tutti i rubinetti a valle, coinvolgendo le utenze di Budrio, Castenaso e Medicina. Centinaia sono state le segnalazioni partite anche dai social, lamentando la mancanza di acqua potabile. I comuni interessati, con l'appoggio del gestore Hera, hanno provveduto a fare arrivare alcune autobotti nei centri abitati dei municipi. I lavori proseguiranno anche nella giornata di oggi, ma già in diverse zone l'erogazione idrica è stata ripristinata.