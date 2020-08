Vandali ai campetti di basket di Budrio, il Comune: "Scempi"

Vandali ai due campetti da basket di Budrio, alle Creti e al Piva's Playground. Lo denunciano gli addetti del Comune che hanno scoperto i danneggiamenti durante un giro di controllo.

"Alle Creti sono state segate delle barre di ferro di sostegno del cartellone e dei canestri e gli stessi sono stati recuperati lontano, in mezzo al prato" si legge nella nota, mentre a "al Piva's, le reti dei canestri in ferro, montate da poco, sono state divelte". In questo secondo caso, pare si stiano per individuare i colpevoli.

"Riteniamo doveroso documentare quegli scempi compiuti su attrezzature di cui molti ragazzi fanno uso anche per allenarsi, invitando tutti coloro che siano a conoscenza di qualche informazione utile di comunicarlo ai Carabinieri", conclude il Comune di Budrio.