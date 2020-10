Scuola, il Giordano Bruno di Budrio chiude per una settimana

L'Istituto superiore Giordano Bruno di Budrio sarà chiuso una settimana, a partire da domani, per sanificare la sede dopo alcuni casi di positività al coronavirus tra gli studenti e il personale.

Ad annunciarlo, in una nota congiunta, il sindaco Maurizio Mazzanti e la dirigente dell'istituto, Guglielmina Uliano. Le lezioni dovrebbero riprendere in presenza la settimana successiva, tenendo conto però dei contagi e dei tamponi programmati per ragazzi, docenti e amministrativi.

"Lunedì 12 ottobre nella sede centrale, Viale I maggio 5, dell’istituto di Budrio, la dirigenza è venuta a conoscenza di due casi di positività in due dipendenti dell’area amministrativa che, per la natura del loro incarico, non hanno nessuna interazione con gli studenti", si legge nella nota.

"A distanza di 24 ore si è venuti a conoscenza della positività di una studentessa di una classe quinta e nelle mattinata di oggi della positività di due studenti di una classe prima, rilevata dai test svolti nell’ambito di una squadra sportiva. Si è provveduto ad informare tempestivamente il Dipartimento di sanità pubblica di Bologna, competente per territorio, e sono stati avviati i tracciamenti, in data odierna saranno sottoposti a tampone studenti e docenti della classe quinta e nei prossimi giorni quelli della classe prima".