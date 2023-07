Budrio, si schianta contro un palo con lo scooter: muore 48enne

Un’altra tragedia su due ruote, l’ennesima degli ultimi giorni. Un uomo di 48 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo scooter in uno schianto contro un palo. È successo a Maddalena di Cazzano, nel territorio Budrio, attorno alle ore 20 di sabato 29 luglio. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo dopo una curva. Trasportato in urgenza al Maggiore di Bologna, l’uomo è deceduto nelle prima ore della mattina di domenica. Dinamica e cause dell’incidente sono ora al vaglio della compagnia dei Carabinieri di Molinella.