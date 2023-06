Budrio e Molinella, ancora criticità dopo l'alluvione

Sopralluogo ieri oggi pomeriggio del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in alcuni dei luoghi più colpiti dall’ondata di maltempo di queste settimane.

Tra le tappe del Governatore anche Budrio e Molinella, comuni del bolognese entrambi interessati dalla Rotta dell’Idice al Ponte della Motta, una delle situazioni più critiche causate dall’ondata di maltempo del 15-17 maggio. Insieme ai sindaci Dario Mantovani e Debora Badiali, Bonaccini ha condiviso l’urgenza di ripristinare al più presto la viabilità compromessa dal crollo dell’infrastruttura, collegamento nevralgico tra le due città. Una soluzione alternativa che Città Metropolitana e Regione Emilia-Romagna stanno definendo in tempi brevi perché venga sottoposta al vaglio del Governo: la necessità è che vengano rispettate le esigenze del traffico, in particolare di quello pesante, senza appesantire la rete di arterie secondarie della zona.

Inoltre, sempre insieme ai primi cittadini si sta effettuando una ricognizione degli argini danneggiati per mettere in campo interventi strutturali in vista del prossimo autunno e inverno. Bonaccini ha anche visitato la zona di Selva Malvezzi, dove pompe e idrovore sono al lavoro per drenare l’acqua ancora presente.

La situazione a Budrio e Molinella dopo l'alluvione

In condizioni normali l’Idice scorre fra due argini, sopraelevati di circa 11 metri sul livello della pianura: l’alveo e l’area golenale sono circa una decina di metri. La tracimazione con la conseguente erosione spondale esterna ha causato una breccia lunga 250 metri, riversando acqua in una area umida della pianura, tra Idice e Quaderna, nei pressi dei borghi di Selva Malvezzi e Vedrana. Entrambi sono stati evacuati in tempo utile grazie alle ordinanze dei sindaci. Attualmente i cittadini di Vedrana sono quasi completamente rientrati, rimangono evacuati ancora circa 150 cittadini nella frazione di Selva Malvezzi. Il maltempo ha causato anche la chiusura temporanea del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio.

L’effetto più grave è stato il collassamento del Ponte della Motta, che collega lungo la provinciale 6 l’omonima località del comune di Budrio con San Martino in Argine, frazione di Molinella, nel Bolognese.

Attualmente il cantiere ha chiuso la breccia principale lasciando trafilare in modo controllato pochi quantitativi di acqua per evitare un innalzamento del livello dell'Idice fortemente assottigliato nelle arginature spondali interne e quindi per evitare ulteriori fragilità.

È previsto un intervento di cinque imprese per il rinforzo arginale e contemporaneamente di impermeabilizzazione della breccia.