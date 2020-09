Budrio, vandali nella notte: scuolabus inutilizzabile e statua divelta

A Budrio i bambini rimangono a piedi e questa mattina non sono potuti salire sullo scuolabus: "Questa notte è successo un fatto molto grave: alcuni vandali hanno rotto il vetro di uno scuolabus, impedendo questa mattina a più di 40 bambini di essere portati a scuola".

A scriverlo è il sindaco Maurizio Mazzanti che sottolinea come non si tratta solo di "un atto vandalico inqualificabile, è uno sfregio alla civiltà e al vivere in una comunità. Su questa vicenda non saremo né tolleranti, nè comprensivi: questo non è disagio, è delinquenza e come tale va trattata".

Sempre nella notte è stata danneggiata la statua davanti al negozio di fotografia in Viale Primo Maggio: "Non sappiamo se sono state le stesse persone, ma - sottolinea Mazzanti - tutto questo non rimarrà impunito".

A fine agosto, sempre a Budrio, erano stai vandalizzati due campi da basket.