Lavori Hera a Budrio: sospeso il sevizio idrico nella frazione di Vedrana

Sarà necessario sospendere il servizio idrico alle abitazioni nella frazione di Vedrana di Budrio, per effettuare un intervento su una condotta, mentre in altre frazioni si prevedono cali di pressione.

Mercoledì 16 dicembre 2020, dalle ore 8 alle ore 16, nella frazione di Vedrana di Budrio, in via Zenzalino, Hera interverrà sulla rete dell’acquedotto per poter effettuare dei lavori di adeguamento e rinnovo della rete fognaria limitrofa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nel corso dell’intervento sarà quindi necessario sospendere il servizio alle abitazioni della stessa frazione di Vedrana, le cui utenze sono già state tutte avvertite.

Inoltre, l’intervento comporterà un calo di pressione nelle località di Mezzolara (Budrio) e Selva Malvezzi (Molinella) che potrebbe portare ad una mancanza di acqua nei piani più alti delle abitazioni.

"Hera, scusandosi per il disagio, assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori e invita i cittadini delle zone interessate dall’assenza del servizio o dal calo di pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie" fa sapere la multiutility "al ripristino del servizio, a seguito dell’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico".