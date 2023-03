Aggrediti e picchiati dal branco a San Lazzaro: sono tutti minorenni

Non solo il caso della 14enne picchiata e della rissa in stazione a San Lazzaro, oltre che l'episodio di accoltellamento alle Aldini di Bologna. Questa volta i Carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno denunciato sette ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, per lesioni personali e minaccia. Salgono così a 14 i minorenni denunciati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna in pochi giorni.

Questa volta i Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena hanno avviato le indagini il 5 marzo scorso per risalire agli autori di un pestaggio, perpetrato contro un 15enne e un 16enne da parte di altri coetanei e compagni di scuola, senza particolari motivi. I due minorenni si sono presentati in caserma con i rispettivi genitori per denunciare l’aggressione avvenuta davanti all’istituto scolastico.

Durante la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno scoperto che poco dopo l’uscita da scuola, i due ragazzini erano stati spinti a terra e presi a calci sul corpo da altri studenti della stessa scuola. In tutto ciò, nonostante l’intervento di un passante, gli stessi avevano continuato l’aggressione a danno dei giovanissimi, addirittura inseguendoli e frustandoli con la cintura dei pantaloni.

Coinvolto anche un bus

La violenza è terminata solo quando le vittime son salite su un bus, che però è partito con qualche minuto di ritardo a causa del tentativo di uno degli aggressori di salire a bordo. Ma non è finita qui: la sera stessa, il ragazzo di 16 anni già percosso poche ore prima è stato nuovamente bersagliato dalla furia del branco, quando di sera è stato notato in un locale a Ozzano. Alla fine, il bilancio parla di alcuni giorni di prognosi per etrambi i minorenni aggrediti.