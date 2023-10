Bullismo a scuola, l'allarme di Ara: "Spesso chi lo vede non interviene"

Quando accadono episodi di bullismo all'interno delle comunità scolastiche, "spesso ci sono testimoni che non intervengono" e si pone un tema di "indifferenza" che va affrontato. Lo afferma l'assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, rispondendo in Question time a una domanda di Samuela Quercioli (Bologna ci piace) che prendeva spunto dal recente pestaggio ai danni di un ragazzino davanti all'istituto Aldini Valeriani.

Di fronte a questo tipo di fenomeni "dobbiamo fare un lavoro educativo molto importante -sottolinea Ara- e c'è anche un tema di controllo del territorio, quindi anche di capire come le forze dell'ordine presidiano il problema ma anche che strumenti hanno di relazione con i ragazzi".

Inoltre, c'è anche un altro tema "da affrontare: il fatto che questi fatti avvengono alla luce del giorno e spesso ci sono testimoni che non intervengono, penso vada analizzata anche una certa indifferenza da parte di una parte della città". Tra le azioni messe in campo dal Comune, Ara cita "il percorso molto importante di incontro, nelle medie, sul tema della cittadinanza e dell'inclusione dei ragazzi e delle ragazze non ancora cittadine italiane".

Un altro aspetto riguarda poi l'opportunità di rendere "più consapevoli i dirigenti e gli insegnanti del fatto che quanto accade al di fuori della scuola non è che non li riguarda più: abbiamo insegnanti molto attenti a questo e a volte insegnanti e dirigenti che vanno un po' sensibilizzati, perchè i ragazzi che sono dentro e fuori la scuola sono gli stessi quindi va fatto un lavo della comunità degli adulti in maniera sinergica". In conclusione, "stiamo facendo un lavoro di intreccio costante tra l'attività didattica che spetta allo Stato e la relazione delle comunità scolastiche con il territorio", segnala l'assessore.