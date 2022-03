"Bullismo fase da accompagnare? Parole gravi": Fdi contro Santori

"Riteniamo gravi le parole, riportate anche dalle agenzie stampa, del consigliere delegato Santori secondo il quale il bullismo e gli atti di violenza, più o meno gravi, nei confronti dei più piccoli o delle minoranze 'non va combattuto, ma accompagnato' e sarebbe una 'fase normale che tutti i ragazzini e le ragazzine attraversano'".

E' la replica dei consiglieri comunali di Frtelli d'Italia Francesco Sassone, Manuela Zuntini ed Elena Foresti alle dichiarazioni di MAttia Santori in merito al tema del bullismo giovanile.

"Il bullismo -analizzano i consiglieri- purtroppo si verifica anche prima della preadolescenza, non è normale e non va considerato come tale. Le famiglie e le istituzioni scolastiche sono chiamate ad educare, sin dalla prima infanzia, al rispetto, all'inclusione e all'empatia, cioè alla capacità di mettersi nei panni degli altri. Una società che definisce “normale” il bullismo, a qualsiasi età, o che lo giustifichi rappresenta un fallimento e apre a pericolosi scenari".

Non solo: "Le conseguenze del bullismo sono gravi e certi comportamenti -per gli eletti di Fdi in comune- non possono essere tollerati come 'una fase' anche perché, nel frattempo, c’è chi subisce le conseguenze fisiche e psicologiche di quei comportamenti. Una società che abbia al centro il valore del rispetto e dell'inclusione deve avere come priorità la prevenzione del bullismo e non la sua giustificazione".