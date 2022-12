Preso a schiaffi e afferrato per il collo a scuola: 14enne denunciato

Bullismo sui banchi di scuola in provincia di Bologna. Tra prese in giro e piccole scaramucce, ad avere la peggio è stato un 14enne, intervenuto per difendere un compagno. I Carabinieri hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un coetaneo per lesioni personali.

L’indagine è scattata quando i militari sono intervenuti per risalire all’identità di un minore che aveva aggredito un compagno di classe, lo scorso 25 novembre in una scuola media del bolognese.

Secondo le ricostruzioni, il 14enne è intervenuto per difendere un compagno di classe che stava piangendo perché un altro studente lo stava prendendo in giro davanti a tutti. Infastidito dall'intromissione, il coetaneo a quel punto se l’è presa con lui afferrandolo per il collo, sbattendogli la testa su un banco e prendendolo a schiaffi.

A quel punto è intervenuta l'insegnante, richiamata dalle urla, che ha fermato l'aggressione. All’uscita dalla scuola, la madre del ragazzino malmenato, vedendo il figlio ferito al collo, lo ha accompagnato al pronto soccorso dove i sanitari lo hanno visitato e dimesso con una prognosi di tre giorni a seguito di un “politrauma contusivo”.