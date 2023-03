Bullismo a scuola e rissa tra minorenni, sette denunce

Ancora liti accese in ambito scolastico. Dopo l'accoltellamento alle Aldini di qualche giorno fa, altri sette ragazzini sono stati denunciati per lesioni personali in concorso e rissa a seguito di fatti commessi in circostanze diverse. La miccia partita sempre a scuola.

Bullismo a scuola: ragazzina ferita, 3 denunce

Il primo episodio ha visto coinvolti due 16enni e una 14enne denunciati nell’ambito di una vicenda di “bullismo” . E' accaduto in una scuola superiore della provincia di Bologna. Secondo la ricostruzione dei militari, il 6 febbraio scorso, una 14enne era stata scaraventata e presa a calci da una coetanea durante un laboratorio scolastico. Aggressione che si sarebbe ripetuta quattro giorni dopo, stavolta ad agire insieme alla 14enne poi denunciata ci sarebbero stati altri due compagni di scuola, 16enni. Nel mirino la stessa malcapitata, picchiata le mura scolastiche e poi soccorsa dai sanitari del 118, aveva rimediato una prognosi di cinque giorni. La madre della giovane studentessa aggredita si era rivolta ai Carabinieri per sporgere denuncia.

Rissa in stazione a San Lazzaro

Quattro giovani tra i 16 e i 19 anni invece sono stati denunciati per rissa a seguito delle indagini avviate dai Carabinieri di Castel San Pietro Terme, per ricostruire i fatti circa una lite scoppiata lo scorso 29 settembre. Secondo le ricostruzioni dei militari, nell'occasione due coppie si erano incontrate alla Stazione Ferroviaria di San Lazzaro di Savena per risolvere una disputa scoppiata a scuola per motivi personali. All’appuntamento però, invece di parlare e risolvere i rancori, i quattro giovani hanno preferito prendersi a pugni e tirarsi i capelli, fortunatamente senza conseguenze. Interrotti dai presenti che stavano aspettando il treno, erano poi stato costretti a dileguarsi.

Qualche ora dopo, però, uno dei contendenti, evidentemente non pago, si sarebbe presentato in compagnia di altri amici a casa del rivale, che impaurito aveva allertato il 112. Da qui l'avvio delle indagini che hanno portato alle quattro denunce.