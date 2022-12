Buona governance, premiato il comune di Marzabotto

Partecipazione civica, di coesione sociale, efficienza, apertura e trasparenza, queste sono alcune delle caratteristiche che hanno premiato il comune di Marzabotto nel programma di EloGe (European Label of Governance Excellence) del Consiglio d’Europa, l’organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, che riunisce 46 Paesi democratici europei con la missione di promuovere la democrazia e di proteggere i diritti umani e lo stato di diritto in Europa. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Venezia e oltre Marzabotto è stato premiato anche il comune di Castel Maggiore.

A ritirare la certificazione EloGe la sindaca Valentina Cuppi, e per il comune di Castel Maggiore la sindaca, Belinda Gottardi.

ELoGE è un marchio europeo e premia le Amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di buona governance democratica, ovvero che applicano i cosiddetti 12 Principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale: la partecipazione civica, la rappresentanza e il corretto svolgimento delle elezioni; la ricettività; l’efficienza e l’efficacia; l’apertura e la trasparenza; lo stato di diritto; il comportamento etico; la competenza e la capacità; l’innovazione e l’apertura al cambiamento; la sostenibilità e la visione a lungo termine; la solidità nella gestione finanziaria; i diritti umani, la diversità culturale e la coesione sociale; la responsabilità.

Nei mesi scorsi, in collaborazione con ISIG-Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e con AICCRE, l'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, il Comune di Marzabotto ha compiuto un esercizio di autovalutazione e ha raccolto dati (attraverso questionari) tra i rappresentanti eletti, i dipendenti comunali e i cittadini. I risultati emersi dall’applicazione di questi strumenti sono stati esaminati dalla “Piattaforma Nazionale di valutazione” che aveva il compito di decidere, sulla base dei risultati raggiunti, quali Comuni avessero conseguito i traguardi previsti. In novembre è giunta da AICCRE la comunicazione che la Commissione Nazionale del programma EloGE Italia aveva deliberato l’attribuzione al Comune di Marzabotto del marchio europeo di Eccellenza della Governance.