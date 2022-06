Buoni pasto al lavoro, Usmia carabinieri: "In diversi comandi ancora cartacei, si cambi"

Buoni pasto elettronici, per poterli dedurre fiscalmente. E' quello che chiede il sindacato carabinieri Usmia, a fronte della novità introdotta dalla legge di bilancio 2020, appunto sull'incentivo fiscale a utilizzare i buoni elettronici, super tassando di fatto quelli cartacei.

"Nonostante gli interventi legislativi tesi a favorire la digitalizzazione, la tracciabilità e soprattutto lo sgravio fiscale a carico dei lavoratori dipendenti -si legge in una nota firmata da Alfonso Montalbano di Usmia- si rileva che in diversi comandi i carabinieri continuano a ricevere buoni pasto cartacei, subendo un pregiudizio economico rispetto ai lavoratori di altre forze dell’ordine o di alcuni carabinieri in servizio, ad esempio, in reparti interforze, che ricevono i buoni elettronici".

Tale difformità di trattamento "non può essere assolutamente taciuta e pertanto Usmia carabinieri ha invitato il comando generale a sollecitare ulteriormente l'acquisto e la distribuzione di buoni pasto elettronici e a ricercare una soluzione amministrativa tesa a rimborsare i colleghi che, a seguito dell'inerzia rappresentata hanno subito verosimili danni economici".

La legge di bilancio ha infatti stabilito l’esenzione fiscale per i buoni erogati in formato elettronico, fino a 8 euro giornalieri. Il fine della norma è appunto incentivare l’utilizzo dei buoni pasto elettronici, attraverso la penalizzazione fiscale di quelli cartacei, assicurando tra l’altro la tracciabilità del sistema, come stabilito già nel 2017 dal Ministero Sviluppo Economico. Lo stesso Comando Generale -si fa sapere- è intervenuto al riguardo.