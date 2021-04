Denunciato da Burioni per diffamazione, Red Ronnie assolto

"Il fatto non costituisce reato". Red Ronnie è stato assolto dopo la citazione in giudizio della Procura della Repubblica di Bologna per diffamazione a mezzo stampa del noto medico e immunologo Roberto Burioni, diventato personaggio noto per le sue espressioni a difesa delle vaccinazioni e popolare contestatore delle campagne 'no-vax'.

"Stamattina mi sono presentato diligentemente in Tribunale con il mio avvocato Guido Magnisi per la sentenza del procedimento a mio carico nato dalla denuncia di Roberto Burioni nei miei confronti per diffamazione aggravata - scrive il barone rosso sui social - sono molto contento perché il giudice mi ha assolto con formula il fatto non costituisce reato".

Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie, era stato denunciato per aver accusato Burioni di "ricerca di protagonismo" e di essere "legato ad interessi economici" fatti per i quali è scattata l'accusa di diffamazione a mezzo stampa.

"Sin da ora, al di là della notorietà dei protagonisti, è bene chiarire come il punto nodale della sentenza è facile da prevedere: sarà il diritto-dovere di una stampa libera di informare il cittadino nel modo più completo e possibile, soprattutto se si fa riferimento ad argomenti così decisivi come quelli attuali - scrive in una nota il legale di Red Ronnie - questo principio, affermato di recente anche dalla Cassazione, dà finalmente un senso pieno alla professione del giornalista-pubblicista: fugare i dubbi, regalare al lettore più chiavi di interpretazione cosciente e consapevole della realtà che così da vicino lo tocca. Tanto più in tempi come questi, dove addirittura si è sostenuto che la scienza, e in genere la conoscenza, “non debbono essere democratiche”, ma patrimonio esclusivo di un’élite oligarchica talora autoproclamatasi tale. A suo tempo si parlerà di congiura dei somari. Ebbene, forse il più grande sociologo del secolo scorso (Niklas Luhmann), certamente non congiurato né somaro, affermò che l’autoreferenziabilità è nemica della comunicazione. Oggi si sente il bisogno di scienziati che coniughino umiltà e capacità di farsi comprendere. Per il Giudice di Bologna, i giornalisti hanno un ruolo fondamentale di veicolo delle opinioni anche discordanti", conclude Magnisi.