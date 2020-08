Il bus per l'Interporto è stracolmo, Tper: "Stiamo provvedendo con corse doppie" | VIDEO

Assembramento fuori da ogni regola sul bus extraurbano della linea 448, che dall'Autostazione porta all'Interporto. Il tutto è andato in scena ieri mattina, con i passeggeri accalcati gli uni sugli altri in direzione dell'area logistica, nella corsa del mattino.

Di fatto, con la riduzione dell'orario estivo di agosto, è stata sospesa dal tabellone l'unica altra corsa prevista al mattino, con il risultato che in concomitanza dell'orario utile per recarsi al lavoro in tempo al mattino, il mezzo è stato preso da molte persone, circa una settantina, ben di più della capienza massima consentita dalle regole covid.

Tper, interrogata da Bolognatoday in proposito ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema, e che si adopererà già domani 5 agosto per raddoppiare la corsa nell'orario di partenza e ritorno. Quella del raddoppio delle corse è una soluzione già sperimentata durante la riduzione delle corse dovute al covid, situazione che si manifesta soprattutto nelle tratte che servono i pendolari: altre linee con questa modalità sono la 93, la 97, la 916 e la 918.