Abbonamenti gratis agli studenti, Castaldini: "Tper non spedisce gli abbonamenti, rischio multe per i ragazzi"

Moltissimi studenti bolognesi "con l’avvicinarsi della scadenza, si trovano nella condizione di essere multabili già da martedì 1° novembre, e a maggior ragione mercoledì 3 novembre, alla riapertura delle scuole dopo il ponte". E' quanto afferma Valentina Castaldini in merito alla asserita mancata spedizione agli abbonamenti Tper gratis previsti per tutti gli studenti fino alle superiori, per l'ano scolastico 2022-2023.

Per la consigliera regionale di Forza Italia che oggi ha presentato una interrogazione a riguardo " Tper non spedisce gli abbonamenti agli aventi diritto, e dal primo novembre si rischia il “Salta giù” (il riferimento è al nome della campagna di abbonamenti gratis, chiamata 'Salta su').

"Nel momento della prenotazione dell’abbonamento -ricostruisce Castaldini- sul portale salta-su.it, nel caso lo studente scegliesse di ricevere la tessera in formato fisico, veniva rilasciato un pdf da stampare che funzionava da titolo di viaggio temporaneo, valido fino al 31 ottobre 2022".

La tessera quindi sarebbe dovuta arrivare a casa via posta, ma ad oggi "moltissime famiglie non l’hanno ricevuta, anzi, non sono a conoscenza di nessuno che abbia ricevuto questa famigerato abbonamento" ripete l'azzurra.

Ora, in fase di richiesta si poteva scegliere di non ricevere la tessera fisica ma di caricare l’abbonamento sull’app Roger, installabile sullo smartphone. Con il mancato ricevimento della tessera fisica "vengono però penalizzate le famiglie che liberamente decidono di non dotare i loro figli, che frequentano le scuole medie, di smartphone o che per ragioni economiche non possono permetterselo. A queste famiglie devono essere date le stesse opportunità di accesso ai servizi" continua la consigliera, che aggunge una coda di burocrazia bizantina alla questione. "Come spesso capita ci si trova rimpallati da un numero verde all’altro. Il numero verde regionale Salta-sù 800 388 988 rimanda il problema a Tper, il call center Tper sostiene che in caso di mancato recapito bisogna presentarsi personalmente in biglietteria di via Marconi 4 o di Piazza XX Settembre per richiedere un duplicato".